Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 steigt am Mittwoch um 0,55 Prozent auf 3605,31 Punkte.Paris / London - Einen Tag vor der voraussichtlich nächsten Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) haben Europas Börsen die Erholung der vergangenen zwei Tage fortgesetzt. Auslöser der Kursgewinne am Mittwochnachmittag war Beobachtern zufolge die kanadische Notenbank, die die Leitzinsen weniger stark anhob als erwartet. Auch an der Wall Street legten die Kurse daraufhin zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...