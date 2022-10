Am 24. Oktober hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit SunPower ISIN: US8676524064 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "SunPower: Jetzt könnte da wieder was gehen! Trading-Chance voraus!" Einen Tag später konnten wir bereits den Volltreffer mit +60 Prozent melden und am Mittwoch sind daraus locker 90 Prozent Zertifikatgewinn geworden. Das Kursziel für diesen Trade wurde bereits zeitweise überschritten und diejenigen, ...

