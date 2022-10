Die Asia Fruit Logistica findet vom 2. bis 4. November 2022, in dem Queen Sirikit National Convention Center, in Bangkok, zusammen mit dem Asiafruit Congress satt. Asiens Frischobst- und -gemüsehandel ist gespannt darauf, sich wieder in Person zu treffen. Sie können im Voraus bis zum 28. Oktober 2022 ein Onlineticket für einen Preis mit bis zu 40 % Rabatt kaufen. So können...

Den vollständigen Artikel lesen ...