Die von LEAG und EP New Energies (EPNE) geplante Floating-PV-Anlage auf dem Ostsee in Cottbus hat eine weitere Hürde genommen. Nach einer Beteiligung der Öffentlichkeit und der zuständigen Behörden hat die Stadt Cottbus hat am gestrigen Mittwoch den nötigen Satzungsbeschluss gefasst. Mit dem Satzungsbeschluss ist die schwimmende Solaranlage nun im Bebauungsplan vorgesehen und der Weg frei für den Bauantrag. Diesen wollen LEAG und EPNE bis zum Jahresende einreichen. Die Projektpartner hoffen darauf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...