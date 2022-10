Starke Quartalsberichte der Schwergewichte McDonald's, Caterpillar und Merck & Co haben dem Dow Jones am Donnerstag den fünften Tag in Folge nach oben getrieben.New York - Starke Quartalsberichte der Schwergewichte McDonald's, Caterpillar und Merck & Co haben den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag den fünften Tag in Folge nach oben getrieben. Hinzu kommt, dass am US-Anleihemarkt die Renditen weiter fallen. Angesichts dieser positiven Faktoren legte der Dow im frühen Handel um 0,84 Prozent auf 32'106,53 Punkte zu. Der marktbreite S&

