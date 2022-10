STASH bietet Hilfe und liefert neu elektronische Gadgets in 10 Minuten - wohin man will. Zur Auswahl stehen über 50 Produkte.Zürich - Wer kennt das nicht: kurz vor dem Videocall sind die AirPods unauffindbar, der Akku des Notebooks oder des Handys macht schlapp oder man hat das Ladekabel im Zug vergessen. STASH bietet Hilfe und liefert neu elektronische Gadgets in 10 Minuten - wohin man will. Zur Auswahl stehen über 50 Produkte. In 10 Minuten geliefert, kein Mindestbestellwert, Lieferung drinnen oder draussen: das ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...