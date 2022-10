Wie erwartet schraubten die europäischen Währungshüter die Leitzinsen erneut um 0,75 Prozentpunkte nach oben, um der steigenden Inflation Herr zu werden.Frankfurt - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) knapp über der Parität zum US-Dollar gehalten. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0002 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Verluste unmittelbar nach dem Zinsentscheid machte die Währung weitestgehend wett. Dagegen konnte der Euro zum Franken im Tagesverlauf...

