Lee Sue Ann, Ökonomin bei der UOB Group, bewertet die jüngsten Inflationszahlen in Down Under. Wichtigste Aussagen "Sowohl die Gesamtinflation als auch die zugrunde liegende Inflation für das 3Q22 waren höher als erwartet. Wir glauben, dass die Inflation wahrscheinlich im 4Q22 ihren Höhepunkt erreichen wird, sofern keine weiteren bedeutenden globalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...