San Francisco - Tech-Milliardär Elon Musk hat Twitter laut Medienberichten übernommen. Der 44 Milliarden US-Dollar schwerde Kauf sei abgeschlossen worden, berichtete unter anderem die "New York Times".



Der bisherige CEO Parag Agrawal und zwei andere hochrangige Manager sollen bereits gefeuert worden sein, hieß es. "the bird is freed", schrieb Musk selbst am späten Donnerstagabend (Ortszeit) auf seinem Twitter-Kanal. Um den Kauf hatte es zuletzt ein monatelanges Hin und Her gegeben. Zwischenzeitlich war die Transaktion schonmal komplett abgesagt worden.



Musk plant nach eigenen Angaben, die Regeln für Twitter zu lockern und mehr "freie Rede" zuzulassen. Selbst eine Rückkehr von Ex-US-Präsident Donald Trump scheint möglich.

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de