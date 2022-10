Der bereinigte Betriebsgewinn stieg auf 178,8 Millionen nach 137,1 Millionen im Vorjahr. Die entsprechende Marge sank aber auf 23,2 Prozent.Neuhausen am Rheinfall - Der Verpackungshersteller SIG hat bei deutlich höherem Umsatz im dritten Quartal den Betriebsgewinn nicht in gleichem Masse steigern können. In der Folge senkt das Unternehmen auch die Margenerwartungen für das Gesamtjahr. Das Schaffhauser Unternehmen erzielte vom Juli bis September einen Umsatz von 770,8 Millionen Franken. Organisch, also unter Ausklammerung von...

