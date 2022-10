Er tritt damit die Nachfolge von Marc Spiegler, Global Director Art Basel, an, der sich entschlossen hat, die MCH Group zu verlassen.Basel - Noah Horowitz wurde zum CEO der Art Basel ernannt und tritt damit die Nachfolge von Marc Spiegler, Global Director Art Basel, an, der sich entschlossen hat, die MCH Group zu verlassen und die nächste Phase seiner Karriere in der Kunstwelt anzugehen. Der Verwaltungsrat und das Group Management Team danken Marc Spiegler für sein langjähriges Engagement als Leiter der weltweit führenden...

