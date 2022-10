Der amerikanische Krankenversicherer Humana Inc. (ISIN: US4448591028, NYSE: HUM) schüttet eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende von 0,7875 US-Dollar aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Ausgeschüttet wird die Dividende am 27. Januar 2023 (Record date: 30. Dezember 2022). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,15 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 544,50 US-Dollar (Stand: 26. Oktober 2022) entspricht dies einer ...

