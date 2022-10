Während die Industrie schweizweit einen PMI-Wert von 57.1 Punkten vermeldet, liegt der Wert im Kanton Schwyz bei 49.9 Punkten und damit knapp unter der Wachstumsschwelle.Schwyz - Das Amt für Wirtschaft und die Schwyzer Kantonalbank haben gemeinsam einen Schwyzer Konjunkturbarometer, den «PMI Kanton Schwyz», ins Leben gerufen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI, Purchasing Managers› Index) zeigt, wie gut es den Schwyzer KMU geht und was sie am meisten beschäftigt. Heute Morgen wurde bei einer Startveranstaltung in Pfäffikon SZ die erste PMI-Auswertung vorgestellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...