Die Bank of Japan (BOJ) spricht auf der Post-Konferenz am Freitag und bekräftigt, dass sie "nicht zögern wird, die Geldpolitik weiter zu lockern, falls nötig". Weitere Zitate Wir müssen die Bewegungen an den Finanz- und Devisenmärkten und ihre Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft und die Preise aufmerksam verfolgen. Lehnt es ab, Devisenmarktinterventionen ...

