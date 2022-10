Der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Gediminas Simkus, deutet eine mögliche Zinserhöhung um 75 Basispunkte bei der nächsten Zinssitzung an. Weitere Zitate "Wir nähern uns dem Bereich des neutralen Zinssatzes an". "Es ist nicht so, dass 75 Basispunkte die neue Norm sind". "Erwarten Sie, dass die Inflationsprognosen nach oben korrigiert werden." ...

