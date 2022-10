Der Kurs des Euro ist am Freitag gefallen und hat damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Freitag gefallen und hat damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 0,9951 US-Dollar gehandelt. Im frühen Geschäft hatte der Euro noch in der Nähe zur Parität zum Dollar notiert. Zum Franken hat der Euro am Freitag hingegen minim an Wert gewonnen. Das Währungspaar liegt zum Ende der Handelswoche über der 0...

