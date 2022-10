Kiel - Am 14. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf bei Holstein Kiel mit 2:1 gewonnen. Düsseldorf rückt damit auf den fünften Tabellenplatz, Kiel fällt auf Platz acht.



Shinta Appelkamp brachte die Fortuna am Ende einer auf beiden Seiten chancenreichen Halbzeit in der 42. Minute in Führung, Kiel besorgte in der 70. durch Steven Skrzybski den zwischenzeitlichen Ausgleich, bevor Dawid Kownacki für Düsseldorf per Elfmeter erneut erhöhte (82. Minute). Parallel spielten Jahn Regensburg - Hansa Rostock 0:3 und der 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Nürnberg 0:0.

