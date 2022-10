Am 16. Oktober hatten wir in den Trading-Tipps auf eine Trading-Chance mit TAG Immobilien ISIN: DE0008303504 hingewiesen. In unserer Stellungnahme hatten wir geschrieben: "Das Immobilienunternehmen verzeichnet einen gewaltigen Kurseinbruch. Seit dem Hoch im August 2021 stürzte der Aktienkurs rund 80% ab. Das Tief wurde am Donnerstag mit einem Kurs von 5,635 Euro markiert. Jetzt kann es eine Gegenreaktion geben, bei der wir dabei sein wollen." Der ...

