Erst am 23. Oktober hatten auf eine Trading-Chance mit Sunrun ISIN: US86771W1053 hingewiesen und das war der Hinweis an Abonnenten: "Der US-Solarzellen-Installateur befindet sich seit dem Hoch am 15. September mit einem Kurs von 39,10 USD in einem steilen Abwärtstrend. Seitdem hat Sunrun rund 50 Prozent an Wert verloren. Auf Dauer kann dieser schnelle Ausverkauf nicht durchgehalten werden, eine technische Gegenreaktion ist wahrscheinlich." Sunrun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...