Die Grossbank will im Zuge ihrer Umbaupläne bis 2025 bekanntlich rund 2000 Stellen hierzulande streichen, weltweit sollen es 9000 sein.Bern - Bis Ende Jahr will die Credit Suisse (CS) in der Schweiz 540 Stellen streichen: «Wir werden schon jetzt, bis Ende des vierten Quartals 2022, weltweit 2700 Stellen abbauen, davon ungefähr 20 Prozent in der Schweiz», sagte CS-Chef Ulrich Körner in der «NZZ am Sonntag». Der Abbau soll zur Hälfte über die natürliche Fluktuation erfolgen, sagte Körner im Interview. Die Grossbank will im Zuge...

