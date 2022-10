Der erwartete Bruttoerlös aus der Aktienplatzierung wird rund 1,76 Milliarden Franken betragen. Von diesen Aktien geht ein grosser Anteil an die Saudi National Bank (SNB).Zürich - Die Credit Suisse hat im Zusammenhang mit der letzte Woche angekündigten Kapitalerhöhung erste Bedingungen für die Transaktion genannt. Der Referenzpreis für die Aktie wird mit 4,07 Franken angegeben. Dieser Preis entspricht laut Mitteilung vom Montag dem volumengewichteten Durchschnittspreis der an der Schweizer Börse SIX am 27. und 28. Oktober 2022 gehandelten Aktien der Credit Suisse.

