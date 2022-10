Phoenix Dynamics ist ein Anbieter von kundenspezifischen, konfektionierten Kabellösungen, elektro-mechanischen Baugruppen sowie von Konzeptdesign und Beratung für die Industriemärkte in Europa und Nordamerika.Herisau - Huber+Suhner expandiert im Marktsegment Industrie. Das Unternehmen übernimmt die britische Phoenix Dynamics Ltd mit Sitz in Staffordshire, ein Industriezulieferer hauptsächlich für die Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik. Das britische Unternehmen erwirtschaftet aktuell einen Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich, wie der Spezialist für elektrische und optische...

Den vollständigen Artikel lesen ...