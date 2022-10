Das Gebäude mit 2874 Quadratmetern Nutzfläche wurde im Jahr 2020 umfassend saniert und befindet sich in einem ausgezeichneten baulichen Zustand.Zürich - Die AFIAA Anlagestiftung hat das Büro- und Geschäftshaus «36 Carrington Street» in Sydney erworben. Die Transaktion erfolgte als Share Deal, wobei AFIAA sämtliche Anteile an der Objektgesellschaft übernommen hat. Verkäufer war Brookfield; über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Gebäude mit 2874 Quadratmetern Nutzfläche wurde im Jahr 2020 umfassend saniert und befindet sich...

