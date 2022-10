FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.10.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 820 (1170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 680 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1835 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 144 (121) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 400 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES TULLOW OIL PLC WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 67 PENCE - BERENBERG RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2900 (2800) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BERKELEY GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 3654 (4665) PENCE - CITIGROUP RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 93 (81) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 370 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 73 (70) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 313 (480) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CENTRICA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 90 PENCE - JEFFERIES RAISES DRAX GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 600 (800) PENCE - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 1.45 (1.40) EUR - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES SHELL PRICE TARGET TO 33 (32) EUR - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7000 (7500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/JEFFERIES RAISES RECKITT TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 5620 (5600) PENCE - SOCGEN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 670 (685) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 787 (855) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH

