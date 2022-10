Der EuroStoxx50 verzeichnet ein Plus von 0,13 Prozent auf 3617,44 Punkte. Der Monatsgewinn beläuft sich auf neun Prozent.Paris / London - Der EuroStoxx50 hat am Montag einen aussergewöhnlich starken Oktober mit leichten Kursgewinnen abgeschlossen. Der Eurozonen-Leitindex verzeichnete ein Plus von 0,13 Prozent auf 3617,44 Punkte. Der Monatsgewinn beläuft sich auf neun Prozent. Eine Rekord-Inflation in der Eurozone brachte die Märkte zum Wochenauftakt nicht aus dem Tritt. Nun aber dürfte die Luft allmählich dünner...

Den vollständigen Artikel lesen ...