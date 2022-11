Aixtron ISIN: DE000A0WMPJ6 hat am 25. Oktober ein Mehrjahreshoch bei 29,37 Euro markiert. Am nächsten Tag begann eine Abwärtsbewegung, die am Montag das Tief mit einem Kurs von 24,75 Euro an der 100-Tage-Linie gesehen hat. Wenn sich in den nächsten Tagen eine Gegenwehr zeigt, wäre das nach unserer Meinung der Startschuss zu einem neuen Angriff nach oben.PerformanceIm laufenden Jahr steht ein Kursgewinn von 39 Prozent zu Buche. Auf Sicht von drei ...

