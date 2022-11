Nach Abschluss der Transformation setzt sich Implenia detailliertere Mittelfristziele: Der grösste Schweizer Baukonzern will so in zwei bis vier Jahren profitabler werden.Opfikon - Nach Abschluss der Transformation setzt sich Implenia detailliertere Mittelfristziele: Der grösste Schweizer Baukonzern will so in zwei bis vier Jahren profitabler werden. Kurz bis mittelfristig solle eine EBIT-Marge von rund 3,5 Prozent erreicht werden, teilte Implenia am Dienstag anlässlich des Kapitalmarkttages mit. Mittel- bis langfristig setzt sich die Gruppe zum Ziel...

Den vollständigen Artikel lesen ...