Der Industriekonzern hat im ersten Semester des Geschäftsjahrs 2022/23 (per 31.9.) von der drohenden Energiekrise profitiert und den Bestellungseingang, Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert.Winterthur - Der Industriekonzern Burckhardt Compression hat im ersten Semester des Geschäftsjahrs 2022/23 (per 31.9.) von der drohenden Energiekrise profitiert und den Bestellungseingang, Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Die Jahresziele werden bestätigt. Mittelfristig peilt das Unternehmen die Umsatz-Milliarde an. Der Umsatz stieg um gut 25 Prozent auf 335,8 Millionen Franken...

Den vollständigen Artikel lesen ...