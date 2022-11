FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.11.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS REINITIATES CAPRICORN ENERGY WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 242 PENCE - BARCLAYS STARTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1040 PENCE - BERENBERG REINITIATES NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1450 P - GOLDMAN CUTS FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 66 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 845 (890) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 1010 (1330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 237 (261) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 166 (174) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 205 (235) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 960 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 175 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 250 (265) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IAG PRICE TARGET TO 165 (155) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES AUTO TRADER GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 600 (710) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de