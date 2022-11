Der digitale Vermögensverwalter nutzt Krypto-Assets, börsennotierte Aktien und ICOs in Web 3.0-Unternehmen und bringt einen neuen Smart Metaverse ETI für qualifizierte Anleger ab 1.000 € auf den Markt.Zug - SwissOne Capital AG, ein spezialisierter digitaler Vermögensverwalter mit Fokus auf Kryptowährungen und Blockchain-bezogene Investitionen, hat sich mit iMaps in Liechtenstein für die Lancierung ihres an der Stuttgarter Börse notierten Smart Metaverse ETI zusammengetan. Dieses ETI (Exchange Traded Instrument) bietet Liquidität und Zugang zum schnell wachsenden Web 3.0-Markt.

