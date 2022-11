Der leitende Ökonom der UOB Group Alvin Liew kommentiert die jüngste Veranstaltung der BoJ. Wichtige Zitate "Die Bank of Japan (BOJ) hat auf ihrer geldpolitischen Sitzung am 27. und 28. Oktober, wie allgemein erwartet, ihre geldpolitischen Maßnahmen unverändert gelassen. Die Entscheidung fiel einstimmig aus und die BOJ hielt an ihrer Präferenz für ...

