Baden-Württemberg will bis zum Jahr 2025 in jeder seiner zwölf Regionen jeweils 1,8 Prozent der Landesfläche als Vorranggebiete für die Windkraft sichern. Die Planungshilfe "Artenschutz für die Regionalplanung Windkraft" soll den Regionalverbänden des Landes dabei helfen. Die zwölf Regionalverbände in Baden-Württemberg intensivieren in diesem Herbst den Prozess zur Fortschreibung ihrer Regionalpläne. Somit will man die aktualisierten gesetzlichen Vorgaben für den Ausbau der Windenergie zeitnah umsetzen. ...

