Kopenhagen - Bei der Parlamentswahl in Dänemark haben die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen laut einer von "Danmarks Radio" veröffentlichten Nachwahlbefragung an Zustimmung verloren - bleiben aber klar stärkste Kraft. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

