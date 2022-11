Im laufenden Jahr war es in den USA zeitweies zu Knappheiten an Säuglingsnahrung gekommen, wobei die US-Regierung Babymilchpulver aus dem Ausland beschaffen musste.Dublin - Der irische Arzneimittelhersteller Perrigo kauft dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé die Rechte für dessen Säuglingsnahrungsmarke «Good Start» in den USA und Kanada ab. Zudem übernimmt er das Nestlé-Werk Gateway für Säuglingsnahrung in Eau Claire im US-Bundesstaat Wisconsin, wie Perrigo am Dienstagabend mitteilte. Insgesamt investiere Perrigo 170 Millionen Dollar in den Ausbau seiner...

