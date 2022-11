Berlin - Angesichts der erneuten Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof hat sich der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) dafür ausgesprochen, unrentable Standorte zu schließen und Filialen mit positiver Fortführungsprognose nur dann zu retten, wenn es ein Sanierungs- und Zukunftskonzept gebe. "Natürlich sind die Galeria-Geschäfte in vielen Fußgängerzonen wichtiger Ankerpunkte", sagte Bernd Düsterdiek, DStGB-Beigeordneter für Gemeinde- und Stadtentwicklung dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben).



"Gleichzeitig muss man aber sagen, dass das allein kein Argument ist, um unprofitable Standorte wieder und wieder mit Steuergeld zu retten", so Düsterdiek weiter. "Einige Filialen werden schließen müssen", glaubt der Experte. So ehrlich müsse man sein. Für alle anderen gelte, dass eine Rettung nur dann Sinn mache, wenn es eine positive Fortführungsprognose gebe.



"Es braucht ein klares Sanierungs- und Zukunftskonzept für die verbliebenen Galeria-Standort", sagt Düsterdiek. "Ein Weiterso nur mit weniger Geschäften darf es nicht geben."

SIGNA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de