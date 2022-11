Am 27. Oktober eröffnete GLOBUS in Saarbrücken-Dudweiler seine neueste GLOBUS Markthalle. Die GLOBUS Geschäftsführer Matthias Bruch und Thomas Hewer, GLOBUS Geschäftsleiter in Dudweiler, Frank Bennoit, sowie Patrick Berberich, Beigeordneter und Baudezernent der Stadt Saarbrücken, und Ralf-Peter Fritz, Bezirksbürgermeister von Dudweiler, schnitten feierlich das...

Den vollständigen Artikel lesen ...