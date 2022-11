Die Asia Fruit Awards finden auf der Asia Fruit Logistica 2022, vom 2.-4. November, in Bangkok wieder in Person statt. Die Asia Fruit Awards feiern besondere Leistung und erkennen herausragende Ergebnisse in Asiens Frischobst- und -gemüsesektor an, wobei die Gewinn von dem Asiafruit Magazine und der AFL ausgewählt werden. Der Preis für den Importeur des Jahres 2021 ging an den...

Den vollständigen Artikel lesen ...