Sie werde zusammen mit der Saudi National Bank an der Kapitalerhöhung für qualifizierte Anleger teilnehmen, schreibt das Blatt am Mittwoch.Zürich - Die Qatar Investment Authority (QIA) will offenbar ihren Anteil an der Credit Suisse erhöhen. Sie werde zusammen mit der Saudi National Bank an der Kapitalerhöhung für qualifizierte Anleger teilnehmen, schreibt die «Financial Times» am Mittwoch mit Bezug auf Personen aus dem Umfeld. Die Credit Suisse hat letzte Woche eine Kapitalerhöhung im Umfang von 4 Milliarden Franken angekündigt...

Den vollständigen Artikel lesen ...