Robeco hat den Fonds RobecoSAM Biodiversity Equities aufgelegt. Dabei handelt es sich um eine auf überzeugungsbasierte thematische Anlagestrategie, die unter Artikel 9 der SFDR klassifiziert ist.Zürich/Rotterdam - Robeco hat den Fonds RobecoSAM Biodiversity Equities aufgelegt. Dabei handelt es sich um eine auf überzeugungsbasierte thematische Anlagestrategie, die unter Artikel 9 der SFDR klassifiziert ist. Der Fonds investiert in Unternehmen, die vom Übergang in eine Welt mit positiver Wirkung auf die Natur profitieren. Der Verlust an Biodiversität ist ein dringliches globales...

