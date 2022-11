Die Robotik entwickelt sich ständig weiter. Längst dienen die Maschinen nicht mehr nur dazu, stupide und kraftaufwändige Aufgaben zu übernehmen. Dank KI können Roboter auch komplexere Präzisionsarbeiten ausführen, sind flexibel für unterschiedliche Tätigkeiten einsetzbar und zunehmend leichter zu bedienen. Immer mehr KMU-Entscheider spielen daher mit dem Gedanken, in ihrer eigenen Produktion Roboter einzusetzen.Von Carsten PeterLängst sind sie nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken: Roboter. Rund zehn Milliarden US-Dollar wurden im Jahr 2023 für Haushaltsroboter ausgegeben. Die Zahl der automatisierten Helfer nimmt in allen Industriestaaten zu. Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie nehmen Menschen Arbeit ab, die monoton, dreckig oder gefährlich ist. Auch in KMUs nimmt der Gebrauch von Robotern zu: 14 Prozent der mittelständischen Unternehmen besitzen schon heute Roboter, fast die Hälfte plant Roboter einzusetzen. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und wirtschaftlichen Krisen könnten moderne Roboter zukünftig eine Schlüsselrolle im Mittelstand einnehmen.Der Robotermarkt boomtDie Nachfrage nach Cobots - auch kollaborative ...

