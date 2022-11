FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.11.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS IWG PRICE TARGET TO 190 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 55 (50) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 130 PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 1500 (1900) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS ITM POWER TO 'MARKET-PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 95 (370) PENCE - CITIGROUP RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 711 (625) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BP PRICE TARGET TO 527 (472) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 3800 (4050) P - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 735 (785) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4500 (4600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 112 (1430) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS OCADO TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 500 PENCE - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2800 (3050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS BOOHOO TO 'SELL' - MORGAN STANLEY CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 3160 (3240) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS GENUIT GROUP TARGET TO 330 (470) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES EUROWAG PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 100 (90) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 649 (662) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BP PRICE TARGET TO 535 (510) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de