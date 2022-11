Laut einer Analyse des Photovoltaik-Netzwerks Baden-Württemberg liegt die Region Donau-Iller beim PV-Dachanlagenzubau auf Platz eins, Heilbronn-Franken führt bei neuen Solarparks. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 lag der Photovoltaik-Zubau in Baden-Württemberg bei 382 Megawatt. In diesem Jahr errichten die Bürger:innen daher in Baden-Württemberg voraussichtlich mehr Solarstromanlagen als im vergangenen Jahr. 2021 gab es rund 620 Megawatt Zubau. Im Landesvergleich sind einige Regionen ...

