Naturstrom hat sein Photovoltaik-Projekt in Henschleben um einen zweiten Bauabschnitt mit 8,5 Megawatt Leistung erweitert. Für den Netzanschluss muss dem Unternehmen zufolge aber noch das Umspannwerk Walschleben ausgebaut werden. Die Anbindung neuer Solarparks an das öffentliche Netz werde immer mehr zu einer Herausforderung.Seit einem guten Jahr betreibt Naturstrom einen 7,5-Megawatt-Solarpark im thüringischen Henschleben. Im Februar wurde die Freiflächenanlage um einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von mehr als 1.000 Kilowattstunden ergänzt, der Ertragsspitzen glätten und so zur Entlastung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...