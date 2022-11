Berlin - Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht deutet an, bald mit einer eigenen Partei anzutreten. "Ich wünsche mir, dass es auf dem Wahlzettel zur nächsten Bundestagswahl eine Partei gibt, die für die Interessen unseres Landes, für wirtschaftliche Prosperität, soziale Gerechtigkeit und Frieden steht", sagte sie der "Superillu".



Die Linkspartei, so Wagenknecht, habe sich von diesen Zielen entfernt. "Das Ergebnis ist, dass der Wählerzuspruch von Wahl zu Wahl geringer wird. Niemand braucht eine zweite grüne Partei", so Wagenknecht. Austritts- und Parteiausschlussforderungen aus den Reihen ihrer Partei, die sie zuletzt bekam, nachdem sie im September die Sanktionen gegen Russland kritisiert hatte, weist Wagenknecht zurück.



Sie habe ebenso viele positive Reaktionen aus ihrer Partei bekommen, außerdem "aus der Bevölkerung so viele positive Rückmeldungen auf eine Bundestagrede wie noch nie", sagte Wagenknecht der "Superillu".

