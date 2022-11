Washington - Die US-Notenbank hebt ihren Leitzins wie erwartet erneut kräftig an. Der Ausschuss habe beschlossen, ihn von 3,00 bis 3,25 auf 3,75 bis 4,00 Prozent anzuheben, teilte die Fed am Mittwoch mit.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

