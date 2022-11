Einheimische Offerten dominierten augenscheinlich die Vermarktung: Elstar, Jonagold und Boskoop (siehe Bild) überwogen dabei. Von der Relevanz her folgten Braeburn und Pinova. Topaz gewannen an Bedeutung, sie wurden in Frankfurt zu 0,95 € je kg in 120 kg-Großkisten angeboten. Boskoop Foto © BLE Aus Italien kamen hauptsächlich Golden Delicious, Granny Smith und Royal...

