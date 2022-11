Wir reden von Energiesparen und von sogenannten Werten der westlichen Kultur, und trotzdem werden wir alle am Fernseher hängen und uns auf Brot und Spiele freuen. Ganz wie im alten Rom.Von Martin Neff - Chefökonom Raiffeisen Seit meiner Kindheit bin ich ein leidenschaftlicher Fussballfan. Kein grosses Turnier - vor allem aber natürlich jeweils die Weltmeisterschaften - habe ich in meinem Leben nicht hautnah verfolgt. Als die Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko stattfand, war ich - nach Ansicht meiner Eltern, versteht sich - noch zu jung, um nachts aufzubleiben und die Spiele live...

Den vollständigen Artikel lesen ...