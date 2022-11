Am Mittwochabend hatten geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank für starke Kursbewegungen am Devisenmarkt gesorgt.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig bewegt. Damit konnte sich die Gemeinschaftswährung nach starken Kursverlusten im Anschluss an die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend vorerst stabilisieren. Am Morgen kostet der Euro 0,9816 US-Dollar. Er steht damit aber leicht unter dem Niveau der Nacht (0,9838). Zum Franken hat der Dollar ebenfalls leicht angezogen...

