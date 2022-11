Die Inflation in der Schweiz ist im Oktober weiter gesunken. Das ist bereits der zweite Rückgang in Folge.Neuenburg - Die Inflation in der Schweiz ist im Oktober weiter gesunken. Das ist bereits der zweite Rückgang in Folge. Die Konsumentenpreise waren im Oktober im Vergleich zum Vorjahr allerdings noch immer um 3,0 Prozent höher, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Im August hatte die Inflation den zumindest vorläufigen Höhepunkt bei 3,5 Prozent erreicht - und lag damit auf...

