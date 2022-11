Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen erwartet, dass der Energieverbrauch in Deutschland 2022 etwa 2,7 Prozent niedriger ausfallen wird als im Vorjahr. Der Erdgasverbrauch beispielsweise sei in den ersten neun Monaten um gut zwölf Prozent gesunken.Mit einem gesamten Energieverbrauch von 12.040 Petajoule rechnet die Arbeitsgemeinschaft (AG) Energiebilanzen für das Jahr 2022 in Deutschland. Das wären 2,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Basis der Schätzung sind die aktuellen Daten zu den ersten neun Monaten. Hauptgrund für den Rückgang seien die drastisch gestiegenen Energiepreise, die zu kurzfristigen ...

